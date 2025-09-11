Victoria consigue su primer triunfo en el Apertura, Motagua golea en Choloma, tablas en Choluteca

Tegucigalpa – El Victoria consiguió su primer triunfo, mientras que Motagua logró una goleada en su visita a la ciudad de Choloma y Lobos empató ante Olancho FC en el inicio de la octava jornada del Torneo de Apertura 2025.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula, el Victoria logró su primera victoria y goles en el campeonato el vencer 1-3 al Real España.

Los goles llegaron en el segundo tiempo, al minuto 45, Carlos Bernárdez aprovechó un error de Devron García y definió de derecha venciendo al portero Luis “Buba” López.

Al minuto 54, Kelly Colton controló con el pecho un largo pase y le envió un pase para que el mexicano Daniel Delgadillo definiera de zurda para ampliar la diferencia en el marcador.

Sin embargo, Daniel Carter Bodden controló con su pierna derecha un largo pase en el área y sacó un fuerte remate de zurda en el minuto 58 para descontar.

No obstante, Dester Mónico hizo un disparo de larga distancia que se desvía en un jugador del Real España para vencer a “Buba”, sentenciar el partido y conseguir sus primeros puntos del campeonato.

Goleada en Choloma

Más temprano, el Motagua goleó 0-3 al Club Deportivo Choloma en su visita al estadio Rubén Deras en la ciudad de las maquilas.

El delantero brasileño John Kleber abrió el marcador para las águilas azules en el minuto 38 tras recibir un pase del panameño Jorge Serrano y definir de derecha para vencer al arquero Jeison Truque.

Maylor Núñez mandó un pase que recibió el delantero uruguayo Maicol Cabrera, que controló, se acomodó y sacó un fuerte disparo de derecha en el minuto 58,

Finalmente, en el minuto 75, un centro de Matthias Vásquez terminó en un mal rechace de la zaga defensiva del equipo cholomeño y Cabrera definió de zurda para marcar un doblete.

Con el triunfo, Motagua llega a diez puntos, mientras que el CD Choloma se queda en penúltimo lugar con cuatro unidades.

Tablas en Choluteca

En el estadio Emilio Williams de Choluteca, Lobos UPNFM empató 1-1 ante el Olancho FC en el primer partido de la jornada ocho.

Al minuto 45, Cristian “Pin” Gutiérrez mandó un pase filtrado al delantero paraguayo Roberto Moreira, éste se lo devolvió al mediocampista que solo frente al marco empujó el esférico al fondo de la portería.

Sin embargo, Alex López emparejó el marcador en el minuto 63 a través de un lanzamiento penalti.

La octava jornada continuará este jueves con el partido Platense-Marathón, y finalizará el viernes con Olimpia-Génesis PN. AG