Víctimas pueden acudir a instancias internacionales de derechos humanos, advierte el Conadeh

Tegucigalpa-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó hoy su preocupación por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer el estado de excepción y advirtió que prácticamente le corresponde a las víctimas acudir a instancias internacionales de derechos humanos.

El ente estatal anunció que ya agotó todas las acciones a nivel nacional, además, que ya lo hizo del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado, en Ginebra.

Daniel Cáceres, Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh declaró que sería importante conocer cuáles fueron los criterios de los magistrados para tomar esa decisión,

resulta preocupante que, a este momento, se pronuncien cuando el estado de excepción estuvo tres años vigente.

Personal del Conadeh se apersonó a la Corte Suprema de Justicia para conocer la resolución de los magistrados, sin embargo, les informaron que la sentencia esta en proceso de redacción.

Detalló que el Conadeh atendió más de mil quejas de la población en las que se supone responsables a agentes del Estado.

Agregó que uno de los principales desafíos, que se hizo del conocimiento de la Secretaría de Seguridad, fue la identificación de los victimarios ya que cuando se hacían las detenciones o las intervenciones no se portaba el nombre del agente estatal y las personas tenían miedo, lo cual les inhibía para identificarlos.

Sin embargo, la policía o la Secretaria de Seguridad podría saber qué personas estaban asignadas a cada territorio, a que parte del país, para poder hacer las investigaciones correspondientes.

Expresó que luego de la resolución, uno de los mensajes que se envía es la tolerancia de las violaciones a los derechos humanos

Recordó que el Conadeh interpuso un amparo y un amicus curiae para fortalecer otros recursos que habían sido interpuestos contra el estado de excepción.

Prácticamente, corresponde a las víctimas, acudir a instancias internacionales en caso de probarse una violación a los derechos humanos, reiteró.

Con el voto favorable de 13 de los 15 magistrados, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió sobreseer tres recursos de amparo interpuestos contra el estado de excepción, uno presentado por el Colegio de Abogados de Honduras a través de su presidente, otro por el Conadeh y el tercero por un exalcalde, todos en contra de la aplicación del estado de excepción.

De la postura de los 13 magistrados, siete establecieron la necesidad de un voto concurrente lo que implica un voto razonado, es decir, que se les permita realizar un marco explicativo del porque no compartieron el hecho que se cierre.

Desde su implementación en diciembre del 2022, el Conadeh atendió alrededor de 1,071 quejas, contra los agentes del orden, en los 18 departamentos del país, debido múltiples allanamientos de morada, daños a la propiedad privada, torturas, malos tratos, perdida de objetos personales, uso desproporcionado de la fuerza, e implantación de medios probatorios, entre otros.

En el marco del estado de excepción, el Conadeh atendió el 68% de las quejas en 7 departamentos del país, 194 en Francisco Morazán, 119 en Choluteca, 95 en Cortés, 85 en El Paraíso, 79 en Atlántida, 78 en Yoro y 73 en Valle.

Entre los denunciados figuran miembros de la Policía Nacional, de la Dirección Policial Anti-maras y Pandillas contra el Crimen Organizado, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Policía Nacional Preventiva y la Policía Militar del Orden Público. IR