Vicepresidente Vance recauda fondos en Florida para las elecciones intermedias de EEUU

Miami.– El vicepresidente estadounidense JD Vance comenzó este miércoles en Florida la recaudación de fondos electorales, con invitaciones que cuestan hasta 250.000 dólares, tras el comienzo el martes de la campaña del presidente Donald Trump con miras a los comicios intermedios de noviembre próximo.

Vance apareció como titular de un almuerzo en Naples y de una cena en Miami en invitaciones del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés) filtradas a los medios, que muestran un costo de 100.000 dólares por pareja para asistir al evento y de 250.000 dólares para quienes quieran integrar el comité de bienvenida.

Ante la información de la visita, el condado de Miami-Dade informó de cierres ordenados por el Servicio Secreto en Venetian Way, uno de los principales puentes que conectan el centro de Miami con Miami Beach.

«Debido a requerimientos de seguridad para dignatarios visitantes, el miércoles 28 de enero de 2026, caminos estarán temporalmente cerrados desde, aproximadamente, las 2 pm hasta las 7 pm», informó un comunicado del condado sin más información.

Los encuentros de Vance con donantes ocurren después de que el Trump abrió este martes la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo noviembre con un mitin en el estado de Iowa, en plena crisis por los dos manifestantes estadounidenses abatidos a tiros por agentes migratorios en Mineápolis, Minesota.

Su paso por Iowa es, según la Casa Blanca, el primero de los viajes semanales dentro de Estados Unidos que el presidente pretende hacer para la campaña de las elecciones del próximo 3 de noviembre, en la que los demócratas buscan arrebatar a los republicanos la mayoría del Congreso.

El Partido Republicano nombró a Vance en 2025 como el jefe de finanzas del RNC, con lo que se convirtió en el primer vicepresidente en funciones en asumir ese rol, lo que lo posiciona rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

Aunque antes Florida se consideraba un estado bisagra, Trump ha ganado allí en las últimas tres elecciones presidenciales y los republicanos controlan el Gobierno estatal.

Pero los demócratas esperan aprovechar el descontento nacional que registran las encuestas por las redadas migratorias y la economía, como mostró su victoria electoral en Miami en diciembre pasado, cuando Eileen Higgins se convirtió en la primera demócrata en ganar la alcaldía en cerca de 30 años.

Las autoridades locales, el Partido Republicano y el equipo del vicepresidente han omitido detalles sobre los encuentros de este miércoles, que están programados como privados y sin información pública para la prensa. EFE/ir