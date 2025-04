Vicepresidente del CN Hugo Noé Pino molesto por reunión del embajador de UE con consejera López

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino expresó su malestar por la reunión sostenida entre el embajador de la Unión Europea (UE), Gonzalo Fournier Conde con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

El propio embajador Fournier Conde fue quien informó sobre el encuentro: “Me acabo de reunir con @CossetteOficial acompañado de representantes de Francia, Canadá y el PNUD. Reiteramos nuestro apoyo a las instituciones electorales, preparamos la misión exploratoria para observar las elecciones generales y pedimos una reunión con el pleno de consejeros.

La cita despertó al malestar de Hugo Noé Pino, quien señaló que no era el momento diplomático oportuno para tal encuentro y en todo caso debió hacerse con todo el pleno del órgano electoral.

“No me parece que sea el momento diplomático más oportuno para solicitar una reunión de esa naturaleza, y de haberse considerado necesaria, me pregunto por qué no se solicitó directamente con el pleno del CNE. ¿O existe intención de tomar partido en la discusión actual?”, expresó.

Esta semana compareció el pleno del CNE ante una comisión especial del Congreso Nacional para indagar sobre los acontecimientos que derivaron en unas accidentadas elecciones primarias el pasado 9 de marzo. JS