Vicepresidente del CN cuestiona representación de CNA como representante de sociedad civil

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, señaló que algunas organizaciones que asumen la representación de la sociedad civil ante instituciones actúan más cómo de oposición política que como contribución de la sociedad civil a resolver temas del país.

El parlamentario del oficialista Libertad y Refundación (Libre) reaccionó así a las observaciones realizadas desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre la opacidad en el manejo de los millonarios recursos provenientes de la Tasa de Seguridad, y la falta de una rendición de cuentas clara sobre su recaudación y destino.

“El CNA no hace las investigaciones que deberían hacer”, indicó Noé Pino luego que el coordinador de política criminal del CNA, César Espinal, señaló que en el portal de transparencia son apenas “detalles generales” sobre ingresos y distribución, sin información respaldada sobre cómo se utilizan los fondos que administra la famosa cuenta 449, bajo la responsabilidad de instituciones como la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa.

“La entrada no es opaca, no es que hay opacidad, (los fondos de la Tasa de Seguridad) van a la Caja única, ahora, cómo se asignan, Finanzas lo hace en función de las asignaciones presupuestarias que se dan”, dijo al agregar que le llama la atención la insistencia sobre el manejo de la Tasa de Seguridad.

El parlamentario aseguró que no hay ninguna prueba de que diga que hay una transferencia de algunos recursos a la partida 449. VC