Vicepresidente de la CCIT advierte que no es sostenible mantener los subsidios

Tegucigalpa – El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, advirtió que no es sostenible en el tiempo que el gobierno mantenga los subsidios

“Es algo inevitable, no es sostenible estar dando estos subsidios, estamos viendo incremento en las tarifas, esto es algo que tiene que pasar, se sale de las manos del gobierno y de los empresarios”, dijo Jaar.

Argumentó que el gobierno necesita optar con los tributos necesarios para invertir en infraestructura.

Exhortó a que todos los sectores deben poner su “grano de arena”, buscar las soluciones y ser creativos ante esta problemática.

Jaar indicó que los empresarios deben ser creativos, buscar la forma de como generar estabilidad y confianza en la inversión en momentos de adversidad.

Sostuvo que el país necesita empleos, y que para eso es importante que haya inversión para generar estabilidad en las familias.

Actualmente, el gobierno otorga subsidio en la tarifa de energía eléctrica, diésel, gasolina regular y la tarifa de transporte. AG