Vicepresidenta Mejía no descarta quitar impuesto a combustibles como medida excepcional

Tegucigalpa – Ante la ola de críticas recibida por sus posturas cuando era diputada de la República en el sentido de quitar el impuesto a los combustibles, la designada presidencial María Antonieta Mejía, refirió que no se descarta esa decisión, pero como una medida excepcional.

“La eliminación del impuesto no se descarta; sin embargo, solo sería viable como una medida excepcional, temporal y responsable, si las condiciones fiscales lo permiten”, enfatizó.

Buenos días a todos! Menos a la JD ilegal y a los q aprobaron el pacto d impunidad. Lunes d sacrificios fiscales, solicitamos ❌ELIMINACIÓN del impuesto d los combustibles. Un subsidio general me parece injusto, se requiere d una estrategia de focalización.#ElPuebloYaNoAguanta pic.twitter.com/BnEhZnE9Sm — Maria Antonieta Mejia (@manton15) July 4, 2022

La vicepresidenta hondureña respondió luego de varios post en redes sociales que le recuerdan cuando era diputada en el Congreso anterior, en el que pedía encarecidamente al gobierno eliminar el impuesto al combustible cuando alcanzaron precios máximos en julio de 2022.

Arguyó que más que un tema de ‘moda’, los altos costos de las gasolinas es una realidad que afecta a millones de familias y que exige seriedad.

“Las decisiones sobre combustibles no dependen solo de voluntad política, sino de un contexto internacional complejo y de la responsabilidad de cuidar las finanzas del Estado”, dijo.

Apuntó que “nuestra posición ha sido consistente: no a medidas generalizadas insostenibles, sí a acciones focalizadas que protejan a los más vulnerables. Gobernar no es prometer lo fácil, es tomar decisiones correctas, incluso cuando son complejas”.

A partir del lunes, la gasolina súper subirá 6.59 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio en bomba será de 134.07. Mientras, la gasolina regular aumenta 6.02 lempiras, lo que hace que el valor sea de 118.09 lempiras por galón desde el próximo lunes.

El queroseno se incrementa 13.31 lempiras por galón, llegando a un costo de 138.98 lempiras.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, aumenta 10.33 lempiras, lo que hace que su nuevo costo sea de 128.42 lempiras por galón. JS