Vicepresidenta Mejía destaca avances del gobierno en 100 días, pero pide evaluación cuando se cumplan los 1 mil 460 días del mandato

Tegucigalpa – En el marco de los primeros 100 días de gestión del presidente Nasry Asfura, la vicepresidenta María Antonieta Mejía aseguró que este periodo ha sido clave para sentar las bases de un proceso de ordenamiento institucional, tras la ausencia de una transición gubernamental adecuada.

– Las críticas del 19 % -en referencia a Libre- dijo que no abonan.

Mejía indicó que esta primera etapa ha estado marcada por la construcción de un diálogo nacional y el fortalecimiento del Estado de derecho, con el objetivo de impulsar reformas estructurales que, según afirmó, ya están en discusión y esperan ser aprobadas en el corto plazo.

“La población hondureña demanda respuestas urgentes, pero se está trabajando en construir bases sólidas que permitan soluciones reales en áreas como seguridad, salud, educación, descentralización y mejora de la infraestructura”, expresó la funcionaria, al tiempo que pidió confianza en los resultados para evaluarlo por lo que verán a lo largo del mandato presidencial.

Parafraseó al presidente Asfura que dijo no lo midieran por los primeros 100 días, sino por los resultados de los 1 mil 460 días que dura el mandato de gobierno.

Frente a críticas que califican los primeros 100 días como una etapa negativa, Mejía defendió la gestión señalando que el gobierno recibió un Estado “bastante quebrado” y con problemas estructurales profundos.

En ese sentido, la funcionaria reiteró que la administración de Asfura ha optado por evitar confrontaciones políticas y enfocarse en resolver los problemas del país.

“Con pleitos no se le da de comer a la gente, ni se resuelve la inseguridad o la educación”, sostuvo, subrayando que el Ejecutivo ha trasladado a las instancias correspondientes, como el Ministerio Público, las denuncias sobre irregularidades del pasado para que se investiguen conforme a la ley.

Informe detallado

Igualmente, adelantó que el gobierno presentará este jueves a través del ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, un diagnóstico oficial sobre la situación en que se encontró la administración pública, junto con las reformas que se impulsarán para atender las principales necesidades del país.

En cuanto a avances concretos, la vicepresidenta destacó mejoras en el sistema de salud, particularmente en la reducción de la mora quirúrgica. Según detalló, se han realizado decenas de cirugías en hospitales públicos y privados, incluyendo más de 438 operaciones de cataratas en el Hospital San Felipe.

También mencionó avances en el abastecimiento de medicamentos esenciales y en la atención a pacientes con enfermedades renales, así como inversiones en infraestructura hospitalaria.

En el ámbito educativo, Mejía resaltó la entrega de materiales didácticos originales a los estudiantes, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje y motivar la permanencia escolar.

La designada presidencial puntualizó que los primeros 100 días deben ser vistos como el inicio de un proceso de transformación que se medirá en resultados a lo largo de los cuatro años de gobierno, al tiempo que aseguró que las críticas constructivas serán tomadas en cuenta para mejorar la gestión pública. JS