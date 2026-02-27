Vicepresidenta le recuerda a Rashid Mejía que hay cogobierno con el PL tras señalamiento de «familión»

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía señaló este viernes que hay un cogobierno con el Partido Liberal en referencia a los señalamientos del diputado Rashid Mejía de que hay un “familión”.

“Rashid es bienvenido hacer la crítica que él crea conveniente, pero hay que decirlo que estamos cogobernando con su partido, no he escuchado otro más de su partido porque ya están en el poder, están gozando de puestos y nos van a ayudar a construir un gobierno de integración”, dijo a periodistas.

Exhortó que le dé el voto de confianza al Partido Nacional para gobernar en los tres años afirmando que los hechos son los que hablaran.

(LEER): “¿Cuántos familiones más van a seguir nombrando, ya terminaron y faltan más?”, cuestiona diputado Rashid

Mejía indicó que los funcionarios del gobierno no se prestarán para hacer “disparates” y que no se enfoquen en luchas de descalificaciones.

Sobre los señalamientos de familión, contestó que criticaban esta figura porque había una conexión en el pasado gobierno mencionando que Xiomara Castro gobernaba, su esposa Manuel Zelaya Rosales era el asesor, su hijo era el asistente, su hija era diputada, su cuñado era secretario del Congreso Nacional y su hermana estaba en el Seguro Social.

Comentó que van a exigir que les digan donde hay un familión en el gobierno y cuál es la conexión.

En otro tema, la designada presidencial admitió que el período que el Partido Nacional estuvo como oposición, fue un tiempo para aceptar los errores del pasado, hacer una autocrítica, reflexionar y reconstruirse como institución política.

Por otro lado, reveló que se ha borrado y quemado información del pasado gobierno, se ha pedido documentación del pago a las empresas debido a la falta de documentos.

Recalcó que se sigue indagando en las instituciones porque hay muchos desaciertos de la pasada administración. AG