Vicepresidenta del CN celebra sanción de decreto de ampliación de cobertura de UNAH

Tegucigalpa – La vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho celebró que el decreto que ella presentó en la primera sesión legislativa para ampliar la cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a nueve departamentos del país esté en el proceso de sanción.

Mediante su cuenta en la red social X, la diputada de la Mosquitia expresó “presentado, aprobado y sancionado! Decreto para que la UNAH amplíe su cobertura”.

Cuando esto se materialice, los jóvenes de los departamentos de Gracias a Dios, Intibuca, Lempira, Colón, Valle, Ocotepeque, Santa Bárbara, Yoro y La Paz, no tendrán que migrar a otros… pic.twitter.com/CA96vm6LTS — Erika Urtecho Echeverría (@erikaurtecho) January 28, 2026

La parlamentaria del Partido Liberal acotó que cuando se materialice el mencionado decreto, los jóvenes de los departamentos de Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Colón, Valle, Ocotepeque, Santa Bárbara, Yoro y La Paz, no tendrán que migrar a otros departamentos para estudiar, ni incurrir en costos de traslado, hospedaje y alimentación.

“Estos nueve departamentos hoy por decreto, que fue aprobado por unanimidad en este Congreso Nacional van a poder tener presencia de la UNAH y lo más importante de todo, el presidente constitucional de la república, Nasry Asfura acaba de sancionarlo, es decir, es Ley”, afirmó al agregar que pronto será impreso en el Diario Oficial La Gaceta. VC