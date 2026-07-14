Vicepresidenta del CN agradece a Copeco por brindar atención a la emergencia por las lluvias en Gracias a Dios

Tegucigalpa – La vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, agradeció a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)por responder ante la emergencia que afronta el departamento de Gracias a Dios sobre los efectos de las precipitaciones.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó este martes un agradecimiento al ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, por brindar atención y apoyo a las familias afectadas.

También agradeció a las alcaldías, comités municipales (Codem), y las personas que se han sumado a las labores de atención y apoyo a las familias afectadas.

Urtecho indicó que se ha reportado reportan inundaciones en las comunidades de Irlaya, Sambernar y Wankiawala, en el municipio de Villeda Morales; y en Wawina, Brans, Waxma y algunos caseríos del municipio de Ahuas.

“El Ministro Sánchez ya está al tanto de la situación y está atento a la remisión de los informes oficiales de los Comités de Emergencia Municipal para fortalecer la atención a las nuevas familias damnificadas”, divulgó.

La diputada exhortó a toda la población de Gracias a Dios a que se mantenga atenta a la información emitida por los canales oficiales, seguir las recomendaciones de Copeco y municipalidades, y actuar con prevención mientras continúan las condiciones climáticas adversas. AG