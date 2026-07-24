Vicepresidenta de BM, alaba seguimiento de pasos de Honduras en ratificación del Convenio del CIADI

Tegucigalpa – La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, destacó este viernes, que Honduras, siga los pasos claves para su retorno al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI).

Honduras dio un paso clave para fortalecer su clima de inversión al depositar, el pasado 17 de julio de 2026, el instrumento de ratificación del ante el Banco Mundial, anotó la funcionaria al tiempo que agregó que este avance representa un importante respaldo a la confianza de los inversionistas y al desarrollo económico del país.

Añadió que Honduras ha dado un paso importante para fortalecer su clima de inversión. Tras la firma del Convenio del CIADI por parte del presidente Nasry Asfura en marzo, el país ha depositado ahora su instrumento de ratificación, convirtiéndose en el Estado número 159 en ratificar el Convenio.

“Fue un honor presenciar la ceremonia de firma en marzo, y es muy alentador ver que hoy se alcanza este importante hito. La membresía de Honduras en el CIADI refuerza los esfuerzos por atraer y retener inversión extranjera directa, fortalecer la confianza de los inversionistas y contribuir a la creación de empleos», expresó Cordeiro Guerra.

El Convenio del CIADI entrará en vigor para Honduras el próximo 16 de agosto de 2026, de conformidad con el artículo 68(2) del tratado.

El CIADI, organismo del Grupo Banco Mundial, establece el marco institucional y jurídico para la solución de controversias relacionadas con inversiones extranjeras. Su objetivo es promover la inversión transfronteriza mediante un mecanismo imparcial, especializado y eficiente para la resolución definitiva de disputas entre Estados e inversionistas extranjeros.

Con esta ratificación, Honduras fortalece su marco jurídico para la inversión internacional y envía una señal de mayor certeza y seguridad jurídica a los mercados, en línea con los esfuerzos para impulsar la atracción de capital, el crecimiento económico y la generación de empleo, recuerdan las autoridades. LB