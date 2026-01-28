Viceministros de Salud anuncian articulación con sector privado y fortalecimiento del sistema sanitario

Tegucigalpa– El viceministro de Redes de la Secretaría de Salud (Sesal), Ángel Eduardo Midence, aseguró que la institución trabajará de forma articulada con el sector privado para garantizar el abastecimiento de oxígeno, medicamentos e insumos quirúrgicos, mientras se fortalecen las capacidades internas del sistema de salud pública.

Midence explicó que una de las principales prioridades será la reducción de la mora quirúrgica, mediante una mejor planificación del tiempo y el uso más eficiente de los quirófanos disponibles en los hospitales del país. “Ese tiempo nos permitirá mejorar la capacidad quirúrgica de la Secretaría y atender con mayor rapidez a los pacientes que lo necesitan”, expresó.

Asimismo, indicó que se retomará el uso de un instrumento jurídico que actualmente se encuentra en proceso de dictamen en el Congreso Nacional, el cual permitiría la creación de un fideicomiso para la compra de medicamentos, insumos quirúrgicos y otros materiales esenciales. Según el funcionario, este mecanismo ya ha dado buenos resultados en el pasado y ahora se busca su reactivación para garantizar el abastecimiento continuo en los centros asistenciales.

“El presidente ha solicitado a los diputados que apoyen estos instrumentos jurídicos, porque son fundamentales para mejorar la calidad y el acceso a los servicios de salud”, señaló Midence.

El viceministro también destacó que la Sesal se enfocará en fortalecer la atención primaria de salud, con el objetivo de que más del 90 % de los problemas de salud se resuelvan directamente en las comunidades. “Queremos acercar los servicios de salud a la población, no solo en cantidad sino en calidad, con una secretaría amiga, intersectorial y abierta a la sociedad civil y a los medios de comunicación”, afirmó.

Administración eficiente

Por su parte, el viceministro de Proyectos de Inversión, José Miguel Castillo, manifestó que desde esa subsecretaría se buscará una administración eficiente que permita responder a las complejas necesidades del sector. “Estamos en una situación de salud muy difícil y el factor tiempo es clave para brindar soluciones reales a la población”, indicó.

Castillo subrayó que una de las estrategias principales será garantizar el abastecimiento de medicamentos no solo en las principales ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, sino también en las zonas más alejadas del país, donde históricamente el acceso ha sido limitado. En ese sentido, confió en que el Congreso Nacional, integrado por varios profesionales de la salud, tenga la disposición de priorizar las reformas necesarias para fortalecer el sistema.

Ambos funcionarios fueron juramentados este miércoles en sus cargos, en el marco de la declaratoria de emergencia del sector salud, con el compromiso de impulsar cambios estructurales que mejoren la atención y el acceso a los servicios médicos en Honduras.LB