Viceministro denuncia infinidad de casos de duplicidad de cargos de médicos en los mismos horarios

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, denunció la existencia de una importante cantidad de casos de nombramiento de plazas con los mismos horarios.

“No permitiremos la corrupción y se elevarán a los entes contralores del Estado”, advirtió.

Señaló que hay varios colegas que tenían entre dos y tres contratos al mismo tiempo, “como es posible que una persona que esté de 8 de la mañana a 2 de la tarde esté en el Hospital Escuela y al mismo tiempo en el Mario Catarino Rivas.

«Todos estos contratos que se han encontrado en diferentes centros asistenciales se están revisando», advirtió.

Agregó que no se van a pagar esos contratos, no vamos a permitir duplicidad de planillas, no se va a permitir más que un médico tenga doble contrato.

Indicó que cada médico tiene el derecho de contar con dos contratos, sin embargo no se está de acuerdo con prácticas de corrupción, queremos ser transparentes.

En ese sentido, reiteró que no van a avalar este tipo de prácticas se sigan dando.

Afirmó que están revisando junto a Finanzas y Servicio Civil, y otros entes se están reteniendo estos casos para que vengan uno a uno porque están incurriendo en una falta administrativa y de incurrir en responsabilidad penal se elevarían ante los entes contralores del Estado.

“Si las autoridades anteriores permitían esta práctica, nosotros no lo vamos a permitir, las autoridades del Colegio Médico también están anuentes a acompañar este proceso”, sostuvo.

Apuntó que se han dado cuenta que las personas que llaman a manifestación son las que tienen dos plazas y todavía tienen uno o dos contratos. IR