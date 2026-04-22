Viceministro de Salud, se queja que médicos “han puesto el acceso a los servicios de salud como moneda de cambio”

Tegucigalpa- En medio de las diferencias entre el gremio médico y las autoridades sanitarias, el viceministro de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL), Eduardo Midence, aseguró que el diálogo sigue abierto pese a las protestas que mantienen en tensión el sistema de salud.

El funcionario manifestó que en las últimas semanas ha reflexionado sobre la situación generada por las asambleas informativas del personal médico, señalando que las acciones han afectado la prestación de servicios al poner el acceso a la salud como “moneda de cambio”.

“La organización y puesta en orden de los trabajadores del sector causaron molestias en muchos colegas y han puesto el acceso a los servicios de salud como moneda de cambio” citó el viceministro de Salud.

Midence detalló que desde hace más de dos semanas se han instalado mesas técnicas de trabajo con el Colegio Médico de Honduras y otras instituciones, con el objetivo de revisar caso por caso temas relacionados con condiciones laborales, pagos pendientes y estabilidad del personal.

Estas últimas semanas de “asambleas” he reflexionado mucho sobre todo lo que está pasando en el sector salud.



Los organización y puesta en orden de los trabajadores del sector causaron molestias en muchos colegas y han puesto el acceso a los servicios de salud como moneda de… — Eduardo Midence (@eduardo8ahn) April 22, 2026

Asimismo, anunció que este viernes se realizará una nueva convocatoria para continuar avanzando en las negociaciones de manera “ordenada y responsable”.

Pese a estos acercamientos, las asambleas del gremio médico continúan, lo que mantiene afectaciones en hospitales públicos y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde los pacientes siguen enfrentando dificultades para acceder a atención oportuna.

El viceministro reiteró que las autoridades sanitarias mantienen la disposición al diálogo, en busca de una solución que permita restablecer la normalidad en los servicios de salud del país.LB