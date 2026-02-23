Viceministro de Salud garantiza fortalecimiento de clínicas oftalmológicas

Tegucigalpa- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, reitero lo que ya habían manifestado a través de comunicado oficial que no se cerrarán las clínicas oftalmológicas y que el servicio continuará brindándose con normalidad a la población hondureña.

“El servicio continúa para la población. Estamos creando los mecanismos para garantizar, en primer lugar, el acceso a este servicio especializado como es oftalmología y optometría, con médicos hondureños”, afirmó el funcionario.

Midence explicó que las leyes son claras y que el Colegio Médico de Honduras establece los mecanismos para la acreditación de cualquier persona que desee ejercer la medicina en el país, quienes deben estar certificados y reconocidos por la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).

En ese sentido, confirmó que ya no se dependerá del convenio con médicos cubanos. Detalló que anteriormente se les otorgaba un estipendio de 1,600 dólares, además de cubrir gastos de transporte, vivienda y alimentación.

El viceministro indicó que actualmente se está levantando información en conjunto con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y la propia SESAL, ya que se trata de un convenio tripartito.

Como parte de este proceso, se realizará un censo del equipo disponible y del recurso humano con el que cuentan las clínicas. Midence detalló que estos establecimientos pertenecen a la Secretaría de Salud y que, en algunos casos, funcionan en edificios municipales.

Explicó además que los equipos fueron adquiridos con fondos de INJUPEMP e INPREMA, mientras que la Secretaría de Salud aportó la experticia técnica. Actualmente, los equipos se encuentran en condición de comodato para su uso, y el personal es financiado con recursos de la Secretaría de Salud, ya sea mediante contratos permanentes o acuerdos temporales.

“Se van a mantener los servicios, reitero. Estamos creando los mecanismos para mejorar el acceso, hacerlos más dinámicos y aumentar la cartera de servicios, más allá de la oftalmología”, concluyó el viceministro, al tiempo que aseguró que el objetivo es fortalecer la atención especializada y ampliar la cobertura para beneficio de la población.LB