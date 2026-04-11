Viceministro de Salud dice que espera aprobación del Presupuesto General para pagar salarios y contratar médicos

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, señaló este sábado que se está a la espera de la aprobación del Presupuesto General 2026 para cumplir con los compromisos pendientes con el gremio médico.

“Estamos a la espera de la aprobación de un presupuesto que pudiera honrar lo adeudado y una vez aprobado se cumplirá con lo adeudado pago de salario, proveedores y compromisos”, dijo al noticiero TN5.

Admitió que la falta de un presupuesto designado les impide a pagar los salarios pendientes como la contratación de personal médico.

Sostuvo que el Presupuesto General les otorga el sustento financiero y la estructura administrativa para cumplir con estos compromisos.

En ese sentido, llamó a las delegaciones y la junta directiva del gremio médica a sostener un diálogo constructivo, respetuoso y resolutivo.

No obstante, lamentó que los médicos que son empleados de la Secretaría de Salud que ya recibieron el sueldo hasta marzo, desean colaborar con las atenciones en los centros asistenciales, son amedrentados por sus compañeros que están en protesta.

En ese sentido, exhortó al Colegio Médico de Honduras (CMH) que intervenga en esa situación indicando que ha recibido reportes que los galenos que brinden asistencia médica y no apoye las asambleas informativas serán llevados al Tribunal de Honor.

En cuanto a los médicos que han sido despedidos, Midence pidió que se presente a la regional correspondiente para que eleve el caso a la Secretaría de Salud. AG