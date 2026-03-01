Viceministro de Salud defiende los fideicomisos y alega que genera confianza en el pago

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, defendió el uso de los fideicomisos manifestando que es un proceso que genera el pago y abastecimiento de los centros de salud.

“Tenemos mucha confianza, es un producto que hemos manejado hace más de ocho años, hemos tenido experiencias anteriores con el Hospital Escuela, y es un mecanismo oportuno que nos permite el pago oportuno y el abastecimiento de cada centro de salud y transparencia y veeduría ciudadana”, manifestó el funcionario.

Cabe recordar que la figura del fideicomiso se utilizó en el gobierno de Juan Orlando Hernándezs (2014-2022) para la compra de medicamentos, pero que fue derogada en la administración de Xiomara Castro.

Midence afirmó que se han retomado los fideicomisos resaltando que es un producto financiero que permite transparencia.

Sostuvo que el objetivo es abastecer de medicamentos los 32 hospitales públicos y las 20 regiones sanitarias.

Comentó que en el último trimestre de la pasada administración en la Secretaría de Salud, no hubo procesos de licitación de compra de medicamentos, no pago a proveedores y una deuda flotante de 10 mil millones de lempiras.

El funcionario detalló que el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud es de 29 mil millones de lempiras, y pidió un aumento para cumplir con los pagos a proveedores y operatividad de la dependencia del Estado. AG