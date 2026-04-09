Viceministro de Salud crítica paros médicos y advierte impacto en pacientes por suspensión de servicios

Tegucigalpa- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, calificó como “lamentable y preocupante” la convocatoria a nuevas asambleas informativas por parte del Colegio Médico de Honduras, al considerar que estas acciones afectan directamente la atención a la población.

No ha existido persecución de parte de Salud, la persecución es más bien de parte del Colegio Médico que amenazan a los colegas que no participen en asambleas informativas, dijo el viceministro.

Midence confirmó que son 420 médicos, los que estaban sin sustento de documentos, por ello se le ha explicado que puede reiniciar un proceso de contratación, “pero tampoco es que vamos a actuar a contratarlos por una fuerza mediática, no podemos contratar a alguien si no tenemos una estructura administrativa y un presupuesto aprobado”.

El funcionario señaló que existe una “contradicción” dentro del sector, ya que —según expresó— los mismos actores que durante años exigieron cambios profundos en el sistema sanitario ahora están obstaculizando el funcionamiento de los servicios públicos al sumarse a paros y bloqueos.

“Quienes antes demandaban soluciones inmediatas, hoy contribuyen a interrumpir la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”, manifestó Midence.

Asimismo, cuestionó la postura de algunos sectores que rechazan la privatización de la salud, pero que, a su juicio, con estas medidas de presión están empujando a miles de hondureños a recurrir a servicios privados ante la suspensión de consultas, cirugías y atención de emergencias en hospitales públicos.

El viceministro advirtió que estas interrupciones tienen un alto costo humano, reflejado en pacientes que no reciben atención oportuna y familias que deben asumir gastos médicos fuera del sistema público.

En ese contexto, reiteró que el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo para atender las demandas históricas del sector salud, pero subrayó que no se pueden aceptar acciones que pongan en riesgo el derecho a la salud de la población.LB