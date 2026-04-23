Viceministro de Salud confirma disparidad en ejecución presupuestaria con los avances de tres hospitales

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, confirmó este jueves que hay irregularidades en la ejecución presupuestaria en la construcción de los hospitales de Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque.

Midence reaccionó a la investigación que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de la investigación de los contratos suscritos en estos tres proyectos de construcción.

“Lo que está en discusión es la ejecución presupuestaria lo que ha llamado la atención del Tribunal Superior de Cuentas, lo que está en investigación como se realizó esta ejecución y proyecto”, dijo a periodistas.

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Señaló que la Secretaría de Salud estaba investigando la construcción de los ocho hospitales, pero que la suspendió cuando se involucró el TSC y que esperará el informe con los resultados.

El viceministro confirmó que hay una disparidad entre lo que dice el papel a la ejecución presupuestaria a lo que se observa en el avance cuando se hace una visita de campo.

Reiteró que el TSC está investigando la ejecución presupuestaria, pero que habrá que esperar en esclarecer los señalamientos de sobrevaloración y sobredimensión. AG