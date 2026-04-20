Viceministro de Salud califica de «política» la paralización de labores por parte del CMH

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, arremetió este lunes contra la actual Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), calificando de «lamentable» y «meramente política y personal» la continuidad de las asambleas informativas que mantienen paralizados diversos servicios sanitarios en el país.

Según el funcionario, las acciones emprendidas por el gremio médico este 20 de abril interrumpen directamente la atención de miles de hondureños que dependen de los establecimientos de la Secretaría de Salud (SESAL). Midence fue enfático al cuestionar la ética de la movilización.

«Un gremio o junta directiva que bloquea el acceso a la salud, como lo están haciendo, no puede llamarse cercana al pueblo ni decir que defiende causas justas».

El viceministro sostuvo que el movimiento ha dejado de ser una lucha gremial para convertirse en una posición personal y política de sus dirigentes. En este sentido, reafirmó los siguientes puntos en nombre del Gobierno

El Gobierno mantiene las puertas abiertas a una concertación responsable, a través del diálogo.

Se recalcó que la salud de la ciudadanía no debe ser utilizada como «moneda de cambio» en negociaciones.

La SESAL reitera que garantizar el acceso a los servicios médicos es un deber constitucional que no puede verse interrumpido por intereses particulares.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado un acercamiento concreto para finalizar las asambleas, mientras los pacientes continúan enfrentando dificultades para recibir atención médica en la red hospitalaria pública. LB