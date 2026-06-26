Viceministro de Salud afirma que construcción del nuevo Hospital de Choluteca va “muy avanzado”

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, estimó que el nuevo Hospital de Choluteca sería entregado pronto a esta dependencia del Estado.

Midence realizó una visita a la ciudad de Choluteca por la entrega de medicamentos que corresponden al cuadro básico de parte de Fundesur.

Afirmó que el proceso de edificación del Hospital de Choluteca es uno de los centros asistenciales más avanzados que va en su construcción de los ocho prometidos durante la anterior administración.

“Este es el hospital que más avance tiene, esperamos que sea el próximo a entregar, tenemos pendiente procesos de contratación, revisión de expedientes y licitación”, dijo Midence.

El funcionario aclaró que la construcción de este hospital es de entrega de llave en mano, por lo que debe, equiparse de equipos, instalar los servicios y hacer la migración del personal del Hospital General del Sur antes de entrar en funcionamiento.

El nuevo Hospital Regional del Sur fue suscrito con la empresa china “SFECO Group” por un monto de 61 millones 246 mil dólares, previsto para finalizar en agosto del presente año. AG