Viceministro de Energía augura más aumentos en precios de combustibles, pero en menor proporción

Tegucigalpa – El viceministro de Energía, Henry Acosta, informó que la reciente baja en el precio del barril de petróleo a nivel mundial podría generar una estabilización gradual en el costo de los carburantes en el mercado nacional, brindando un alivio necesario tras las constantes alzas.

Acosta explicó que el actual panorama responde a una «tregua» momentánea en el conflicto de Medio Oriente, factor que ha permitido un respiro en las cotizaciones internacionales. No obstante, el funcionario fue enfático al aclarar que los efectos no serán inmediatos para el bolsillo del consumidor.

«Hay que ser claros con la población, esto no se verá reflejado automáticamente. Los incrementos seguirán en las próximas semanas, pero no serán de la magnitud que se han venido dando”. El mercado es muy volátil y dependemos del ámbito internacional, señaló Acosta.

Continúan los subsidios eléctricos

A pesar de la volatilidad, el Gobierno reafirmó su compromiso con la política de subsidios para mitigar el impacto en las finanzas familiares. Acosta destacó que la Secretaría de Finanzas mantiene los pagos al día con la ENEE para sostener los beneficios actuales: Consumo hasta 150 kW, subsidio del 100% de la factura y consumo de 150 a 500 kW, subsidio del 50%.

El viceministro justificó estas medidas asegurando que el esfuerzo fiscal es necesario para proteger a los consumidores que han sido «altamente afectados» por la crisis energética global.

Pese al optimismo moderado del Gobierno, diversos sectores económicos han encendido las alarmas; expertos advierten que el alto costo de la energía y los combustibles sigue golpeando la competitividad de la industria y el comercio.

Asimismo, existe preocupación por la presión que estos subsidios ejercen sobre las finanzas públicas, señalando que el Estado debe buscar un equilibrio sostenible para evitar un déficit mayor mientras se espera que la tendencia a la baja en el crudo se consolide de forma definitiva.LB