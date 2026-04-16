Viceministro de Copeco advierte que si no se toma las medidas anticipadas, efectos de “El Niño” serán mayores

Tegucigalpa – El viceministro de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Nelson Márquez, advirtió este jueves que si no se toma las medidas anticipadas, los efectos del fenómeno de “El Niño” serán mayores en los cultivos.

“El efecto de este tipo de fenómenos meteorológicos (El Niño) hay que atenderlo con suficiente anticipación, pues si no se toman las medidas anticipatorias, entonces los efectos son mucho mayores y cambiará la vida cotidiana de muchas familias, especialmente, en municipios donde hay pérdida de cultivos por falta de lluvias”, declaró el funcionario.

Comentó que se está haciendo un trabajo interinstitucional para determinar y ampliar los municipios que equivalen al Corredor Seco y son afectados por la sequía.

Consideró que las autoridades de Copeco y municipales deben prepararse si en algún momento les toca entregar ayuda humanitaria durante “El Niño” para asegurar la alimentación de las personas.

Por otro lado, el viceministro de Copeco exhortó a no generar alarmas de manera innecesaria por la disminución de lluvias alegando que hay un sector del país en el que sus cultivos no son afectados.

“No debemos caer en la especulación porque se ha escuchado términos que no existen en temas meteorológicos como el “Super Niño”, eso no existe”, sostuvo.

Señaló que si no se toman medidas preventivas y adecuadas, las consecuencias se registrarán en julio y agosto con la pérdida de cultivos.

Finalmente, aconsejó a los alcaldes que piden recomendaciones de los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para que les digan exactamente cuándo y qué variedad deben de sembrar para asegurar la cosecha. AG