Viceministro asegura que denuncias de politización de bonos son normales en esta época de campaña política

Tegucigalpa – El viceministro de Caficultura, Carlos Murillo, rechazó las reiteradas denuncias de politización en la entrega del bono de café que realiza el gobierno.

“En los últimos días ha habido muchas denuncias, especialmente de candidatos a alcaldes o algunos dirigentes de organizaciones gremiales que pertenecen a la oposición política del gobierno y es que en muchos lugares donde se hace la denuncia, el alcalde y algunos líderes han estado acostumbrados a manejar el bono de manera antojadiza”, defendió el funcionario.

Aseguró además que las denuncias de politización son normales en esta época de campaña política.

Según Murillo, en la actualidad la entrega del bono caficultura se realiza de forma transparente, lo que ha permitido que 119 mil productores hayan recibido el beneficio, que incluye además de fertilizantes, maquinaria para la producción de café.

En el país, más de 120 mil familias se dedican a la caficultura en Honduras. VC