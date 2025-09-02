spot_imgspot_img
Nacionales

Viceministra Villanueva insinúa que hay agentes corruptos de la Policía que favorecieron a varios partidos políticos

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, insinuó este martes que agentes corruptos de la Policía Nacional favorecieron a varios partidos políticos.

A través de su cuenta de red social “X”, se refirió a un artículo del portal internacional “Infobae” señalando que la historia reciente del crimen en Honduras “no se escribió sola”.

Denunció que los agentes corruptos y negligentes que desprestigiaron la Policía Nacional siguen vigentes en la actualidad y son los “herederos del hampa”.

“Muchos actores cómplices y negligentes de la Policía de Honduras  desprestigiaron  esa institución y hoy  son los herederos del hampa… están vigentes como nunca y no solo han favorecido a las “redes del partido Nacional” hay de otros partidos también”, cita el posteo.

Villanueva pidió que Honduras necesita limpiarse de la corrupción y clamó a los votantes y el Ministerio Público hagan los cambios pertinentes en las urnas el 28 de noviembre, día de las elecciones generales.

Finalmente, deseó que los requerimientos fiscales que interponga el Ministerio Público no tarden tanto advirtiendo que si persiste la actual situación seguramente vendrán pronto de otras latitudes. AG

