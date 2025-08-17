Viceministra Villanueva impresionada con asistencia a caminata cristiana y cuestiona cifras presentada por Gustavo Sánchez

Tegucigalpa – La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, destacó la impresionante asistencia de hondureños a la Caminata por la Paz y la Democracia, enfatizando que, aunque existan conflictos o piedras en el camino, lo importante es no dejar de caminar.

“Gracias a los líderes de las iglesias Católica y Evangélica que motivaron a la hondureñidad a orar por Honduras, para demostrar que todo saldrá bien en el país sin fraudes electorales, asegurando la democracia y viviendo en paz”, indicó en un mensaje de su cuenta en la red social X.

Villanueva pidió a las autoridades que por favor no sigan engañando con las cifras y seguidamente cuestionó las estadísticas que presentó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.

SIMPLEMENTE IMPRESIONANTE LO OCURRIDO HOY EN HONDURAS



Lo ocurrido hoy demuestra que aunque existan conflictos o piedras en el camino, lo importante es no dejar de caminar !!!



Sánchez, apuntó la viceministra, tuvo la capacidad de contar los participantes de las marchas a nivel nacional, donde ni siquiera dijo que presentaba un aproximado de la asistencia, sino que aseguró con contundencia, que unas 45 mil 600 personas asistieron a nivel nacional.

Villanueva apuntó que “a veces creo que nadie lo asesora y que solo por su afán de vamos bien, politiza un respetable evento se equivoca”, cuestionó.

Para la funcionaria, “mejor debió decir que todo ocurrió sin problemas ni violencia y que la Policía Nacional acompañó los procesos, sin mentirle al pueblo ni minimizar lo que hoy todos observamos”. VC