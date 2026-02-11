Viceministra Julissa Villanueva insiste en depuración externa de la Policía y advierte sobre vínculos con corrupción

Tegucigalpa – La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, afirmó que la depuración externa de la Policía Nacional es “necesaria y pertinente”, al considerar que los procesos internos han sido ineficientes y, en muchos casos, una “burla” para la ciudadanía.

A través de su cuenta de X, Villanueva señaló que, pese a los daños, traumas y heridas que supuestamente dejaron episodios del pasado, sectores dentro de la institución policial “volvieron a coludirse con la corrupción y el crimen organizado”.

“La realidad de la policía actual y la del pasado es la misma o peor. Seguimos siendo un narcoestado que debe desmantelarse urgentemente o no esperemos cosas diferentes”, expresó, etiquetando incluso al presidente Nasry Asfura en su mensaje.

La funcionaria cuestionó que las investigaciones realizadas por los propios policías carecen de credibilidad debido al “mando vertical” que, según dijo, termina protegiendo a los involucrados cuando los casos afectan a miembros de la institución.

Villanueva también criticó el funcionamiento de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), señalando que está bajo el control directo del ministro de Seguridad y que, pese a múltiples irregularidades, “no pasa absolutamente nada”.

“Hoy no hay ningún civil en estas autoridades que no tenga como antecedente haber sido policía, por lo que sus intereses siempre están a favor de sus compañeros o excompañeros”, denunció.

La viceministra consideró necesario dar a conocer “uno a uno” los compromisos viciados dentro de la institución para que se comprenda que la seguridad ciudadana no solo es un deber del Estado, sino un derecho humano fundamental.

Finalmente, Villanueva recalcó que la inteligencia no debe utilizarse para controlar información o dañar personas, sino para fortalecer instituciones mediante planes estratégicos y procesos de investigación eficientes que permitan recuperar la confianza de la población en los organismos de seguridad. LB