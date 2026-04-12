Viceministra de Finanzas revela que hay contratación de deuda de $. 3 mil 380 millones

Tegucigalpa – La viceministra de Finanzas, Liliam Rivera, indicó que esta dependencia del Estado está revisando tres mil 380 millones de dólares de deuda contratada para ejecución de proyectos financiados con fondos externos.

Señaló que la mayoría de los niveles de ejecución de estos proyectos tienen niveles por debajo del 50 %.

“Más de 3 mil 380 millones de dólares en deuda contratada que se está pagando por compromiso y unidad ejecutora para sostener estos proyectos, y que los resultados son bajos”, dijo la funcionaria.

En ese sentido, adelanto que se procederá a cancelaciones parciales de recursos financieros a estos proyectos que no lograran a tiempo los niveles de ejecución.

Añadió que se está trabajando con organismos de financiamiento para revisar y validar estas cancelaciones para dar prioridad a nuevos proyectos.

Rivera sostuvo que no se puede contratar más deuda sin hacer una revisión de las actuales añadiendo que debe haber eficiencia y racionalización de los recursos financieros.

Finalmente, indicó que el objetivo del gobierno es utilizar estos fondos externos para proyectos de educación, agrícola, infraestructura social y protección social. AG