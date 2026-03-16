Viceministra de DDHH denuncia irrespeto y violación de derechos en suspensión de repetición de elecciones en Guanaja

Tegucigalpa – La viceministra de Derechos Humanos, Kathia Crivelli, advirtió que los hechos ocurridos este domingo en la isla de Guanaja es un irrespeto a la democracia hondureña al evitarse el desarrollo de unas elecciones municipales.

A través de su cuenta de red social “X”, Crivelli reaccionó a la suspensión de la repetición de las elecciones en Guanaja para escoger a sus próximas autoridades debido a un bloqueo para ejercer el voto.

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“Ha habido irrespeto a la institucionalidad, violación de derechos civiles y electorales y violencia que esperamos no quede en impunidad”, posteó la funcionaria.

Exhortó a los líderes políticos a que logren consensos necesarios para garantizar a los habitantes de Guanaja paz y respeto a la voluntad popular.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comunicó que se realizarán la repetición de las elecciones, aunque no brindó una fecha concreta.

En Guanaja hubo disturbios, enfrentamientos y toma de los centros de votación para impedir el ejercicio del sufragio. AG