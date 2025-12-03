Vicecanciller Torres critica silencio de misiones de OEA y UE ante injerencia de Trump en elecciones de Honduras

Tegucigalpa – El vicecanciller Gerardo Torres criticó este martes los comportamientos de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) ante el pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el proceso electoral hondureño.

A través de su cuenta de red social “X”, reprochó que el silencio de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE ante las declaraciones de Trump sobre las elecciones generales.

Torres consideró que los pronunciamientos de Trump son una injerencia a la soberanía de Honduras y cuestiona la falta de pronunciamiento de las misiones de los organismos internacionales.

Consideró “ensordecedor” que estas dos misiones de observación electoral se mantengan callados sobre la injerencia de Trump.

“Si ahora los presidentes serán escogidos en el exterior, para qué queremos elecciones. Y sin elecciones, ustedes que van a observar”, cuestionó. AG