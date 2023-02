Vicecanciller García rechaza “matiz ideológico” en mensaje del cardenal durante homilía

Tegucigalpa – El vicecanciller hondureño, Antonio García dijo este miércoles que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga -durante la homilía previa a los 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa- le puso un matiz ideológico que él personalmente no comparte.

– Catalogó al cardenal de Rodríguez de conservador y le recordó que el gobierno de Xiomara Castro es progresista, socialista-democrático.

“Me gustó todo lo que dijo, bueno casi todo, no todo verdad porque por ahí le dio un matiz ideológico que tal vez no es propicio y que obviamente no compartimos, pero ahí estamos avanzando en las relaciones internacionales”, expresó García.

En otro aspecto, valoró el mensaje de Rodríguez que aseguró que la paz se encuentra con la justicia, verdad, libertad y el amor.

El diplomático citó que Honduras avanza en sus relaciones con el mundo, al tiempo que destacó que se cumple un año del restablecimiento de las relaciones con Venezuela.

“Estamos abiertos al mundo, hacía el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, tuvimos un pequeñito problemita con Perú que se molestaron por una declaración de la presidenta (Xiomara Castro), pero apartando a Perú estamos bien con todos, especialmente con Estados Unidos”, enfatizó.

García volvió a referirse a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y citó que la misma dispone de 3 mil 500 millones de dólares solo para Guatemala, El Salvador y Honduras. “Tenemos un club de cuatro países en vez de 14”, se jactó.

Insistió: “Estamos muy bien, digan lo que digan y la agenda de la presidenta es de abrirse al mundo, tocar puerta hasta lograr oportunidades de inversión”.

(LEER) Honduras estancada en materia anticorrupción: IPC-22 de TI

Sobre la última calificación de 23 puntos sobre 100 otorgada a Honduras, considerada la peor en la historia, solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela en América Latina, en el reporte del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022 que Transparencia Internacional dio a conocer esta semana, el vicecanciller García justificó que el pasado siempre se bajada más hasta el fondo, pero esta vez se mantuvo la posición.

Justificó que calificación es herencia que se arrastra de la gestión del gobierno anterior, por lo que aseguró que dentro de un año las cosas serán diferentes, “en el informe del próximo año sí será 100 % nuestro y ahí veremos sí subimos, que estoy seguro que así será”, concluyó. JS