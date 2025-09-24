Vicecanciller confirma intercepción de embarcación salvadoreña en aguas hondureñas

Tegucigalpa – El vicecanciller Gerardo Torres informó este miércoles de la intercepción de una embarcación de El Salvador en el Golfo de Fonseca, en aguas hondureñas.

En una declaración brindada al canal UNE TV, detalló que una operación conjunta entre las fuerzas navales de Honduras y Nicaragua interceptó la embarcación salvadoreña.

“Tenemos información proporcionada por las Fuerzas Armadas que en una operación conjunta con la Fuerza Naval de Nicaragua, se encontró en espacio marítimo hondureña una nave de El Salvador que estaba allí sin autorización”, dijo Torres.

Comentó que la flota hondureña espera instrucción para interrogar a los miembros de la embarcación salvadoreña para conocer el motivo de invadir espacio marítimo sin autorización.

Torres indicó que la embarcación salvadoreña realizó una maniobra de bloqueo a un barco hondureño.

Consideró que este tipo de hechos “nunca había sucedido” en el pasado.

El diplomático hondureño señaló que las relaciones diplomáticas, políticas y de comunicación con El Salvador son buenas. AG