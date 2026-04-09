Vicealcaldesa de Guanaja considera que no hay condiciones para repetir elecciones

Tegucigalpa – La vicealcaldesa de Guanaja, Jill Haylock, señaló este jueves que no hay condiciones para repetir la elección de las autoridades municipales en esa isla hondureña.

En Guanaja no hay seguridad tanto jurídico como físico, no existe seguridad para ir hacer unas elecciones”, dijo Haylock en denuncia al canal HCH.

Manifestó que los pobladores de Guanaja ya están cansados de la situación debido a que ya se pronunciaron en las elecciones generales del 2025.

Afirmó que su compañero Rollin Dion Kelly fue electo el 30 de noviembre del 2025 como edil de Guanaja ya que recibieron credenciales y se publicó los resultados en el diario oficial La Gaceta.

La vicealcaldesa tildó de inoperante al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras otorgarles credenciales, y después rectificar la decisión y ordenar repetición de elecciones.

La repetición de las elecciones municipales se realizará el domingo 12 de abril.

Cuestionó al alcalde de Roatán, Ron McNab, de pronunciarse sobre Guanaja e insinuó que posee intereses ocultos en la isla. AG