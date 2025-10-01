Vialidad y transporte reporta cero incidentes mortales durante el Morazánico

Tegucigalpa- El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), comisionado Adonay Hernández indicó este miércoles que transcurridos cuatro días del Feriado Morazánico, Honduras reporta cero accidentes fatales en el marco del asueto.

El funcionario policial detalló que los operativos que realizan en el marco del asueto únicamente reportan incidentes menores y la mayoría se han desarrollado en zonas urbanas.

Afirmó que los eventos que se han desarrollado están vinculados a las condiciones climáticas adversas, en los que ha intervenido la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para habilitar pasos donde se han reportado deslizamientos, deslaves o derrumbes.

Las autoridades del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) estiman que más de 28 mil 567 miembros se encargará de un traslado preventivo durante el Feriado Morazánico. VC