Vialidad y Transporte anuncia operativos para liberar vía en salida a oriente

Tegucigalpa – El director Nacional de Vialidad y Transporte, José Adonay Hernández anunció una intervención en la entrada a la capital desde el oriente del país, a partir de las 7:00 de la mañana.

En el operativo participarán además de agentes de la DNVT, personas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Instituto de la Propiedad (IP) y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), instituciones que se encargan del ordenamiento vial.

El general Hernández detalló que como parte de la intervención, se verificará que los negocios ubicados en la calle principal no ocupen la calzada como estacionamiento. “Se les va a advertir y de no acatar se va a seguir con el procedimiento administrativo”, indicó.

El jefe policial indicó que en la actualidad se realiza la investigación del accidente de tránsito suscitado en las últimas horas en Colinas, Santa Bárbara y que se cobró la vida de 9 personas.

Asimismo, recordó que la emisión de licencias de conducir están suspendida desde hoy lunes 24 de noviembre y que las mismas se reanudarán el próximo 1 de diciembre. VC