Viaje, madrugón y sesión de fotos de España en Chattanooga

Chattanooga (EE.UU.) – España llegó este martes a su hotel de concentración en Chattanooga (Tennessee, Estados Unidos) a las 6:45 hora local (11:45 GMT). Tras vencer a Perú en Puebla (México), la expedición volvió a su campo base para la fase de grupos del Mundial 2026 y no alargó su estancia mexicana, donde volverá para el último partido ante Uruguay. Día de descanso en el que la sesión oficial de fotos fue la gran actividad.

La selección española estuvo 28 horas en México. Rueda de prensa de la víspera y victoria por 1-3 ante Perú. Tantos de Mikel Oyarzabal, noveno máximo en la historia de España, Pedri, el más aclamado por la afición que se dio cita en el estadio Cuauhtémoc, y en propia puerta de Pedro Gallese permitieron cerrar con buen sabor de boca la preparación del equipo para el Mundial.

Encadena 30 partidos sin perder la selección española, con 23 victorias y 7 empates, siendo la última derrota el 22 de marzo de 2024 contra Colombia, tras cerrar sus dos amistosos previos al Mundial sin lamentar lesionados y con una gestión de cargas que la planificación tuvo en cuenta también con el viaje de regreso a Chattanooga.

Volver tras el partido a Estados Unidos para recuperar la rutina y sin entrenamiento para los 23 que viajaron a Puebla. El objetivo: recuperar y descansar para no forzar a los futbolistas. Eso sí, tuvieron actividad en el hotel de concentración, ya que durante la tarde se llevaron a cabo las fotografías oficiales por parte de la FIFA para el torneo.

Sin descanso para los lesionados

Por su parte, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres lesionados que no viajaron a Puebla para el amistoso, siguieron otro ritmo diferente en la concentración. En su caso, sin descanso para seguir progresando en la recuperación de sus respectivas lesiones musculares.

Los tres con entrenamientos personalizados para estar disponibles lo más pronto posible para el seleccionador Luis de la Fuente.

En el caso de Lamine Yamal y Nico Williams, quienes ya tocan balón y llevan a cabo ejercicios de baja intensidad sobre el césped, De la Fuente espera contar con ellos en la convocatoria para el debut ante Cabo Verde, sin manejar la idea de que salgan de inicio.

Por su parte, Víctor Muñoz maneja plazos más tardíos en su recuperación. Paso a paso, sin riesgos y midiendo esfuerzos.

Será durante la jornada del jueves, ya que el miércoles es el segundo día sin entrenamiento programado por el entrenador y su cuerpo técnico, cuando la expedición de la selección española en el Mundial vuelva a la Baylor School para llevar a cabo el primer entrenamiento con la cabeza 100 % en el estreno frente a Cabo Verde.

Sesión para afinar detalles de cara a un debut para el que Luis de la Fuente tiene claro su equipo titular, salvo contratiempos, que apunta a ser el mismo que el mostrado en Puebla ante Perú. Continuidad, dos días de descanso en las piernas de los futbolistas y cuatro entrenamientos por delante antes del primer partido oficial para España en el Mundial 2026. EFE