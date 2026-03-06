Viaje de Asfura debe lograr avances en reducir aranceles con EEUU: presidente de Fedecámara

Tegucigalpa – El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecámara), Manuel Hernández, señaló que el viaje del presidente Nasry Asfura a Estados Unidos es importante para lograr un paso en la reducción de los aranceles.

“La reducción de los aranceles, eliminándolo sería más conveniente, proponerle que somos un país que necesitamos exportaciones, tener dinero fresco es importante, transformación de materias primas y productos terminados”, declaró Hernández.

(LEER): Presidente Asfura a EEUU para reforzar alineamiento con Washington y rubricar retorno a CIADI

El mandatario hondureño viajó esta semana a EEUU para estar presente en la cumbre “Escudo de las Américas” en la ciudad de Miami donde participa varios presidentes de Latinoamérica con la intención de ratificar un bloque latinoamericano aliado con Washington.

En ese sentido, Hernández mencionó que hay muchas expectativas con el viaje porque EEUU es el principal socio económico de Honduras y es un mercado grande a la que se puede acceder.

Sostuvo que no solo se debe quitar los aranceles al arnés, sino que Honduras debe comprometerse en aumentar la oferta, ser una nación que tenga más manos de obra calificada para tener mejores ingresos de los conciudadanos.

Rodríguez enfatizó que se debe eliminar los aranceles y que haya exportaciones para tener dinero fresco para el país.

Apuntó que Honduras es un socio estratégico que puede producir muchos vegetales y exportarlos EEUU, y transformar materia prima de productos terminados. AG