Viaje de Asfura a cumbre convocada por Trump genera expectativas positivas para sector empresarial

Tegucigalpa – El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámara), Manuel Hernández, manifestó que el próximo viaje del presidente hondureño Nasry Asfura a Estados Unidos genera “buenas expectativas” para el sector empresarial, especialmente por la posibilidad de avanzar en la reducción o eliminación de aranceles a productos hondureños.

El mandatario anunció que el 6 de marzo viajará a Washington para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el objetivo de negociar acuerdos comerciales y reducir los gravámenes que actualmente oscilan entre el 10 % y el 25 % en distintos rubros de exportación.

El viaje coincide con la cumbre de alto nivel convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibirá el 7 de marzo en Miami a varios líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos el gobernante hondureño.

Hernández subrayó que Estados Unidos es el mayor socio comercial de Honduras y también un aliado estratégico, por lo que consideró fundamental aprovechar este acercamiento para lograr condiciones más favorables para las exportaciones nacionales.

“Esperaríamos un resultado positivo en el tema de los aranceles. Lo ideal sería que se eliminaran, porque eso fortalecería la competitividad de nuestros productos en el mercado estadounidense”, expresó el dirigente empresarial.

Asimismo, señaló que Honduras debe avanzar en la formación de una mano de obra más calificada para responder a las exigencias del mercado internacional. En ese sentido, consideró que un trato preferencial por parte de Estados Unidos hacia países aliados también sería beneficioso para ambas naciones.

“Esperaríamos que el presidente Trump tenga un trato preferencial con los países amigos. Eso también les conviene a ellos, porque en la medida que Honduras tenga mayores oportunidades para nuestros compatriotas, se retiene la mano de obra calificada y se evita que esta emigre hacia Estados Unidos u otros países”, puntualizó.

El sector empresarial mantiene la expectativa de que la reunión bilateral y la participación en la cumbre regional permitan fortalecer la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos, así como abrir nuevas oportunidades comerciales que impulsen la economía nacional. LB