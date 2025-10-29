“Vergüenza debería darles atacar a una mujer con audios fabricados”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – El candidato a alcalde por el Distrito Central, Juan Diego Zelaya, criticó hoy la presentación de un audio por parte del Ministerio Público para abrir una investigación en contra de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y el jefe de bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano.

“Vergüenza debería darles atacar a una mujer con audios fabricados”, señaló Juan Diego Zelaya en sus redes sociales.

Mi solidaridad con la valiente consejera Cossette López, piedra en el camino de Mel Zelaya y su familión. El familión tiene miedo y hará lo que sea para quedarse a la fuerza en el poder, enfatizó.

En ese orden, realizó un llamado a los organismos internacionales para brindar protección a la consejera del CNE.

La guerra judicial es real, el plan Venezuela para Honduras es real y el riesgo a nuestra democracia es inminente. Quieren quitarnos el derecho a decidir nuestro futuro, razonó.

Finalmente, exhortó a unirnos todos para defender lo que está por encima de cualquier cosa: Honduras. (RO)