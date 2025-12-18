Veremos de qué están hechas las FFAA y la Policía, dice Zambrano ante convocatoria de Mel a colectivos al CNE

Tegucigalpa – Ante el anuncio del coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, de llevar a “pasear” a los colectivos al Instituto Nacional de Formación (Infop), el jefe de bancada del Partido Nacional señaló que “ahora vamos a ver de qué están hechas las FFAA y la Policía Nacional”.

Mel lleva a sus violentos colectivos al almacén del @CneHonduras donde se guardan las preciadas urnas con los votos y actas que representan la voluntad de los Hondureños, ahora vamos a ver de qué están hechas las FFAA y la Policía Nacional, señaló el político en sus redes sociales.

Vamos a ver si están del lado del pueblo y su democracia, o del lado del familión y su deseo de generar caos y quedarse en el poder, en los momentos álgidos es cuando se mide a los hombres, razonó, cuestionó.

“Mel, no sigas metiéndole fuego al país. Nasralla, lo que te ofreció Mel NO VALE más que la paz y tranquilidad de las familias hondureñas”, cerró Zambrano. JS