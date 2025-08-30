Venus Williams y Leylah Fernandez avanzan a la tercera ronda del dobles femenino

Nueva York – La estadounidense Venus Williams y la canadiense Leylah Fernandez vencieron este sábado a la noruega Ulrikke Eikeri y a la japonesa Eri Hozumi, y avanzaron a la tercera ronda del dobles femenino del Abierto de Estados Unidos.

Williams y Fernández derrotaron a Eikeri y Hozumi por 7-6(1) y 6-1 en una hora y 37 minutos.

Eikery y Hozumi iban 4-2 arriba en el primer set tras un ‘break’ a Williams y Fernandez, pero la estadounidense y la canadiense volvieron a sacar carácter para forzar el desempate, donde se impusieron con un autoritario 7-1.

El segundo set fue solo de Williams y Fernandez, que lo abrieron con un 4-0 y lo cerraron con un 6-1 tras lograr tres roturas.

«Estábamos tan concentradas en ganar el partido que el marcador no importaba. Lo único que importaba era seguir metiendo la bola, seguir siendo la que ganara el punto, y al final aquí estamos», dijo Williams al terminar el partido.

Fernandez, por su parte, habló de lo que significa compartir pista con Williams: «Es una gran inspiración. Me ha motivado a seguir en este camino, en lo bueno y en lo malo. Verte jugar aquí, divertirte, hacerlo porque amas este deporte… Es motivador, es inspirador».

La mayor de las Williams, a sus 45 años, firmó con esta victoria su mayor éxito desde que volvió por sorpresa al circuito este verano.

Dueña de 14 títulos de ‘Grand Slam’ en dobles femenino, conquistó Estados Unidos junto a su hermana Serena en 1999 -antes de que Fernández naciera- y repitió en 2009. Williams también salió campeona del individual en 2000 y 2001. EFE

(vc)