Venta de avión presidencial un desafío para el gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa – Aunque el Congreso Nacional haya autorizado la venta del avión presidencial, dicha acción será un desafío para el gobierno de Nasry Asfura.

– Ministerio Público mantiene abierta una línea de investigación sobre la adquisición del avión.

El analista y abogado Rafael Jerez detalló que el Poder Ejecutivo tiene que realizar un análisis muy minucioso de cómo proceder para vender el avión presidencial.

Explicó que hay tres normativas importantes que se deben de estudiar para realizar el proceso, entre ellas la Ley de Seguridad Poblacional que es la que creo la Tasa de Seguridad; la Ley del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional que sirve para la administración de los fondos de la Tasa de Seguridad y la Ley de Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, todo eso se remonta al año 2011-2012 en la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Agregó que derivado de los fondos de la Tasa de Seguridad, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad procedió a la compra del avión, además se autorizó al margen de los planes de compra que tenía el comité técnico pudiera dar directrices que en materia de seguridad fueran necesarias para efecto de compras y contrataciones y fue así que se dio la directriz para comprar el avión presidencial.

Detalló que para ejecutar su compra primero se dio un anticipo de aproximadamente 20 millones de lempiras, cabe destacar que cuando el avión fue adquirido ya tenía 4 mil 282,6 horas de vuelo y la Ley de Contratación del Estado establecía que no se podría comprar bienes que ya estuvieran usados, pero se dio un anticipo, se reformó la Ley de Contratación del Estado y se dio la compra por 276 millones de lempiras, pero sumando todos los gastos suman los 297 millones de lempiras.

Recordó que el mantenimiento del avión y el combustible, pago de entrenamiento del piloto, costos adicionales por horas de vuelo, después se hizo una adquisición para la construcción del hangar que superó los 34 millones de lempiras, todo sumó un total de mil 077 millones, 713 mil 684.68 lempiras.

¿El avión es un bien del Estado?

Tras la autorización del Congreso Nacional de vender el avión presidencial al Ejecutivo, Jerez señaló que la venta no será fácil.

Sostuvo que tras todos los gastos que se han registrado, no se incluyó el avión como un activo, por lo que hoy por hoy el avión no es un bien del Estado.

“Se hizo una calificación distinta para la adquisición y el mantenimiento del avión, por lo que Bienes Nacionales debe de buscar una forma para saber si se puede o no vender el avión”, manifestó.

Agregó que el Tribunal Superior de Cuentas hizo una investigación donde establece que no hay suficiente respaldo documental sobre la adquisición del avión.

Asimismo, hay una línea de investigación abierta por parte del Ministerio Público por la presunta irregularidad en la compra del avión.

En ese sentido, sugirió que se debe recuperar la documentación del bien para proceder a una eventual subasta si es que la misma procede.

“El gobierno de Asfura tiene un verdadero desafío en la venta del avión presidencial”, apuntó en un análisis brindado a HCH. IR