Venezuela ocupa el último lugar entre los países con libertad de prensa, según la SIP

Miami/Caracas – Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países «sin libertad de expresión», según el informe. El país suramericano tiene 7,02 puntos de un total de 100 posibles «luego de que 2024 registrara una altísima incidencia en el escenario postelectoral, con más de 2.000 personas detenidas».

Tras las presidenciales, «25 periodistas fueron detenidos por las autoridades en distintas fechas, de manera gradual, bajo diversas causas», apunta el informe, aunque las gremiales de prensa reportan que actualmente no hay periodistas en prisión, según su propio conteo, luego de se produjeran excarcelaciones y se aprobara una Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«Del mismo modo, se practicaron detenciones arbitrarias de personas, incluidos funcionarios públicos, por difundir mensajes contra el régimen», señaló la SIP.

Añadió que los poderes Legislativo y Judicial «van alineados con las disposiciones del Ejecutivo para sostener una mordaza estructurada responsable de cierres de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos críticos, exilio de periodistas y la disminución de las protestas».

En este sentido, destacó que la «autocensura se volvió una práctica normalizada en los medios que aún operan, y las estaciones vinculadas al Estado se convirtieron en plataformas para reforzar la propaganda oficial».

A modo de ejemplo, mencionó el «silencio absoluto» de los medios de Venezuela en torno a la difusión de la noticia del Premio Nobel de la Paz alcanzado por la líder opositora María Corina Machado.

«Los únicos dos periodistas que llegaron a mencionarlo en la radio, anclas de la emisora Unión Radio, fueron excluidos de sus espacios, por presiones del Ejecutivo Nacional», aseguró la SIP.

Según el informe, se trata de uno de los «peores años» para el periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

También, señala que 2026 se perfila como un año de transformaciones políticas en la región, especialmente en países que han celebrado elecciones recientes como Chile y Honduras.

Igual en Venezuela, en referencia a la captura por parte del Gobierno de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

En total, 195 jueces de 23 países, incluyendo por primera vez a Haití, participaron en la evaluación de esta sexta edición del índice, elaborada por la SIP en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.

El período evaluado fue entre 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025. JS