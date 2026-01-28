Venezuela libera a tres marinos hondureños acusados de espionaje

Tegucigalpa – Los familiares de los tres hondureños presos en Venezuela informaron que en las últimas horas fueron liberados sus parientes que se encontraban detenidos en Venezuela.

Los hondureños Johonnie Martínez, Walter López y Willy Bowman, fueron liberados la tarde del martes y este miércoles se encuentran en Panamá.

En ese sentido, los familiares pidieron a las autoridades hondureñas apoyo para trasladar a los hondureños al país.

Desde julio de 2025 los familiares pidieron su liberación tras ser detenidos en un buque con bandera panameña y capitaneado por un español.

Los hondureños junto a otros tripulantes del buque N35 fueron detenidos y el gobierno de Nicolás Maduro los acusó del delito de espionaje.

El 9 de enero fue liberado el español Miguel Moreno Dapena tras la intervención de su país y quien era el capitán de la embarcación.

Los tres marinos hondureños residen en Roatán, Islas de la Bahía y esperan llegar hoy a su hogar. IR