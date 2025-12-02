Venezuela inutiliza una aeronave que sobrevolaba «ilegalmente» su espacio aéreo

Caracas – Las autoridades venezolanas inutilizaron una aeronave que fue detectada cuando sobrevolaba el espacio aéreo del país suramericano «a baja cota e ilegalmente» en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Colombia), informó este martes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

En una publicación en Instagram, el jefe militar dijo que la aeronave viajaba con destino al estado Apure, también fronterizo con Colombia, «sin emitir código de identificación, con el transpondedor apagado, sin responder a los llamados y procedimientos de comunicaciones».

La aeronave, indicó el comandante, no presentó plan de vuelo ni estableció comunicaciones con los servicios de tránsito aéreo, por lo que fue declarada como «Blanco de Interés» por las autoridades, «por asumirse que estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico, tráfico de armas u otros delitos», explicó.

Hernández agregó que la intercepción se hizo en el municipio Pedro Camejo, en Apure, y se trataba de una «una aeronave bimotor color blanco, sin matrícula».

Según informó, van 27 aeronaves inutilizadas este año, y 418 en total desde la promulgación de la Ley de control para la defensa integral del espacio aéreo, en el año 2012.

«Nuestro territorio no será usado de plataforma para el narcotráfico. La soberanía se ejerce y debe ser respetada», afirmó.

Esta operación ocurrió en medio de las tensiones con Estados Unidos, por el despliegue militar que mantiene en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera una «amenaza» y un intento de propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona, lo que desató una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia el país suramericano.

En respuesta, Venezuela revocó las concesiones de operación a ocho aerolíneas internacionales, incluyendo este lunes a las españolas Plus Ultra y Air Europa. EFE

(vc)