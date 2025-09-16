Venezuela exige a EEUU cesar de inmediato las «agresiones y mentiras» en su contra

Caracas – El Gobierno de Venezuela exigió este martes a EEUU cesar de inmediato las «agresiones y mentiras» en su contra, al rechazar un comunicado de Washington que señala a este país como uno de los usados para el «tránsito o producción» de drogas ilícitas y lo excluye de la lista de lugares que combaten al narcotráfico.

Según un escrito difundido en Telegram por el canciller, Yván Gil, «todas las aseveraciones» del texto publicado el lunes por el Departamento de Estado de EEUU «carecen de fundamento» y «contradicen» datos de «organismos internacionales especializados» que -asegura- evidencian que Venezuela «no constituye un actor relevante» en el tráfico de sustancias.

«Venezuela ejercerá todas las acciones a las cuales tiene derecho en el marco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual exige el cese inmediato de estas agresiones y mentiras en contra del sagrado pueblo de Simón Bolívar», afirma el documento difundido por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Para Caracas, el Gobierno de Donald Trump está «instrumentalizando» la lucha contra el narcotráfico que, a su juicio, es «un asunto» que le corresponde «exclusivamente a los mecanismos de seguridad, cooperación judicial y policial de carácter internacional y multilateral».

Este lunes, la Administración de Trump eliminó a Colombia, Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber, según un comunicado del Departamento de Estado, «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

EEUU agregó que los países que no «atiendan sus responsabilidades» en este tema «enfrentarán graves consecuencias».

Aun así, el Departamento de Estado insistió en su misiva que sigue considerando como «vital para los intereses nacionales» de EEUU la asistencia a Colombia, así como a Bolivia, Venezuela y Birmania.

El Gobierno estadounidense mantiene desplegados en el Caribe aviones de combate, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, cerca de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el tráfico de narcóticos.

Por su parte, Maduro manifestó el lunes que su país ejerce el «legítimo derecho a la defensa» ante las que calificó como «amenazas» y «acechanzas» de EEUU, aunque expresó su confianza en la diplomacia y en la comunicación para evitar una «gran guerra» en la región. EFE