Venezuela dice que el envío de barcos para amenazar «militarmente» no es el camino

Caracas – La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que «el camino no es enviar barcos» ni amenazar «militarmente» a su país, en momentos en que EE.UU. mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe, que Caracas ve como un intento de propiciar un cambio de régimen y de apropiarse de sus riquezas, al que la funcionaria llamó a derrotar.

«El pueblo venezolano es indestructible y llegó la hora de defender y de derrotarlos a ellos definitivamente, que entiendan que el camino es otro», declaró la funcionaria, en referencia a Estados Unidos, durante un discurso ante estudiantes de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos.

Rodríguez afirmó que «Estados Unidos siempre ha tenido en sus objetivos estratégicos tomar las reservas energéticas de Venezuela».

Además, acusó a la líder de la oposición mayoritaria de Venezuela, María Corina Machado, de «querer entregar» los recursos del país suramericano, y aseguró que «ya ella lo pactó».

«Entiendan de una buena vez que no tienen otra opción que el camino del acuerdo comercial, la cooperación», advirtió, entre aplausos de los asistentes, durante el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, señaló que Venezuela tiene relaciones con «muchas empresas energéticas del mundo» y destacó en particular a la estadounidense Chevron, que mantiene operaciones limitadas de extracción petrolera en el país, tras recibir una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este martes que el país enfrenta una «coyuntura decisiva para su existencia» como república, en la que, dijo, está «prohibido fallar» en la defensa de la nación frente a «las amenazas» de EE.UU.

EE.UU. ha reforzado desde agosto pasado su presencia militar en el Caribe -que amplió luego al Pacífico latinoamericano- con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela.

La Administración de Donald Trump enmarca el despliegue en su iniciativa ‘Lanza del Sur’ y en la lucha contra el narcotráfico.

Este miércoles, la Fuerza Aérea estadounidense reveló que aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea de ese país que instó a «extremar la precaución» en la zona.EFE

