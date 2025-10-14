Venezuela dice que el despliegue de EEUU en el Caribe «deja vía libre» a narcotraficantes

Caracas – El jefe negociador del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo este martes que el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe «deja la vía libre» a los narcotraficantes, quienes, indicó el chavista, transportan la droga principalmente por el Pacífico.

El también secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz expresó que «si de verdad» Washington quisiera combatir el narcotráfico, tendría en cuenta que el «85 % de la droga que llega a los Estados Unidos de América transcurre por el Pacífico».

«Deben estar felices los narcotraficantes del Ecuador, empezando por su presidente (Daniel Noboa), y los narcotraficantes de Perú, de República Dominicana, de Colombia y de México, puesto que la acción en el mar Caribe, la amenaza sobre el mar Caribe y sobre todos los países del Caribe, especialmente sobre Venezuela, les deja la vía libre», afirmó.

Rodríguez, también presidente del Parlamento, reiteró que la «intención real» del Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, no es luchar contra el tráfico de drogas, sino «asediar a Venezuela» y, como «fin último, hacerse con las riquezas naturales» de la nación suramericana.

Durante un encuentro del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con medios de comunicación, el diputado chavista hizo un llamado a defender al país petrolero, su paz y «la seguridad de la que ahora gozan» sus ciudadanos, al afirmar que Venezuela «es hoy por hoy más seguro que los Estados Unidos de América, (…) que Ecuador, que Perú, que Paraguay, que República Dominicana, que Panamá».

Washington defiende el despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que Caracas insiste en que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen» que le permita a EEUU «apoderarse» del petróleo, el gas, el oro y otros recursos.

Este mismo martes, Trump informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y dio a conocer la muerte de seis personas a las que acusó de «narcoterroristas».

Según el republicano, la inteligencia estadounidense «confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida» asociadas a los carteles de la droga.

Esta operación se suma al menos a cinco más ejecutadas por EEUU desde septiembre contra supuestas ‘narcolanchas’ en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra en aguas próximas a República Dominicana. EFE