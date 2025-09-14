Venezuela avanza en adiestramiento militar tras denunciar «asalto» de EE.UU. a embarcación

Caracas.- Venezuela avanzó este sábado en el adiestramiento de sus milicias y Fuerzas Armadas ante las «amenazas» que denuncia por parte de EE.UU., país que, según el Gobierno chavista, «asaltó» una embarcación de «pescadores» con la intención de justificar «una escalada bélica» en el Caribe.

En una comparecencia transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró que un «destructor» estadounidense «desplegó dieciocho efectivos con armas largas» y ocupó este viernes la embarcación, donde iban «nueve humildes pescadores» que se encontraban en la «Zona Económica Exclusiva venezolana».

Los pescadores fueron liberados tras «ocho horas» en el que se les impidió la comunicación, afirmó la Cancillería, que difundió igualmente un comunicado de tres páginas en el que esgrimió su denuncia.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro considera esto como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en el país.

Un llamado a la «defensa implacable»

La denuncia coincidió con una jornada de preparación de milicianos y militares en 312 cuarteles y unidades militares convocada para este sábado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, que encabezó algunos de los ejercicios, llamó a la «defensa implacable», así como a la «resistencia activa prolongada» por Venezuela.

Cabello instó a los venezolanos a «estar preparados» y «cumplir con la tarea fundamental» de cuidar al país.

En este sentido expresó que «se vale todo, menos hacerse el pendejo» y advirtió que «el que se meta con Venezuela» la va a «pagar muy caro».

Un «brutal ejercicio» psicológico

Durante el adiestramiento también se pronunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien acusó a EE.UU. de un «brutal ejercicio» psicológico contra Venezuela y manifestó, en nombre de las Fuerzas Armadas y el pueblo, la disposición «dar la vida» por la defensa del país.

Padrino López advirtió de que si Estados Unidos decide agredir a Venezuela, «todo el potencial» del país suramericano «se va a convertir en poder nacional».

De la «lucha no armada a la lucha armada»

Los ejercicios de este sábado están enmarcados en el «Plan Independencia 200», anunciado esta semana por Maduro para garantizar «la independencia y la paz» del país.

El líder chavista ha dicho que Venezuela se encuentra en una fase de lucha no armada, pero se prepara para una «lucha armada» si fuera agredida por el Gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista. EFE/ir